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Шмыгаль: одобрили план приоритетных действий Кабмина на 2021 год

Шмыгаль: одобрили план приоритетных действий Кабмина на 2021 год

Киев  •  УНН

 • 27889 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Кабинет министров Украины одобрил план приоритетных действий правительства на 2021 год. Всего он содержит 750 пунктов. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"Одобрили план приоритетных действий правительства на 2021. Всего он содержит 750 пунктов. За каждым есть ответственный, сроки выполнения и стратегическая цель. Документ синхронизирован с планом законодательных инициатив парламента и так же там учтены концептуальные вещи, которые записаны в Национальной экономической стратегии до 2030 года", - написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, каждый министр в течение следующей недели должен публично рассказать о Плане действий в рамках своей сферы компетенции.

Кроме того, министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале рассказал, что документ состоит из задач и мероприятий, конкретизирующих пути достижения целей и приоритетов Кабинета министров Украины, которые сформулированы как "шаги" и касаются:

• Указов Президента Украины (в том числе Указов Президента Украины о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины);

• Законов Украины, в частности закрепленных в них задачах, определенных для Кабинета Министров Украины в заключительных положениях;

• плана законопроектных работ Верховной Рады Украины на 2021 год;

• предложений к проекту Среднесрочного плана действий правительства на 2021 - 2023 годы;

• дальнейшей реализации долгосрочных программных документов правительства, одобренных за последние годы;

• достижения Целей устойчивого развития в соответствии с Указом Президента Украины от 30 сентября 2019 года № 722 "О Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года";

• выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны;

• углубление сотрудничества Украины и Организации экономического сотрудничества и развития и др.

"Документ также содержит задания, выполнение которых возможно путем принятия ведомственных актов (приказов, решений, отраслевых стандартов), которые являются важными для достижения стратегических целей правительства", - сообщил Немчинов.

Дополнение

Кабинет министров Украины утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года.

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