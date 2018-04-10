Півзахисника Циганкова визнано кращим футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 26 туру чемпіонату УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт Прем'єр-ліги.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, який у матчі із "Зорею" забив черговий м’яч.
Він на один бал випередив хавбека "Шахтаря" Тайсона.
Відзначимо, що до складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Олександр Сопко, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Ігор Яворський, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Циганик.
Як повідомляв УНН, Циганков двічі перемагав у номінації гравець туру УПЛ в березні місяці.