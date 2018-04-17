Півзахисника "Динамо" Шепелєва визнано кращим футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга за підсумками опитування експертної ради визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 27 туру турніру, інформує УНН з посиланням на сайт чемпіонату.
Результати голосування продемонстрували перемогу півзахисника “Динамо” Володимира Шепелєва, який у матчі з “Шахтарем” забив єдиний, переможний м’яч.
Зазначено, що за нього проголосували всі респонденти, крім одного.
Експертну раду сформували: Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Олег Венглинський, Віктор Грачов.
Нагадаємо, що кращим гравцем УПЛ в березні теж став представник “Динамо”.