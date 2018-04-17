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Півзахисника "Динамо" Шепелєва визнано кращим футболістом туру УПЛ

Півзахисника "Динамо" Шепелєва визнано кращим футболістом туру УПЛ

Київ • УНН

 • 7732 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга за підсумками опитування експертної ради визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 27 туру турніру, інформує УНН з посиланням на сайт чемпіонату.

Результати голосування продемонстрували перемогу півзахисника “Динамо” Володимира Шепелєва, який у матчі з “Шахтарем” забив єдиний, переможний м’яч.

Зазначено, що за нього проголосували всі респонденти, крім одного.

Експертну раду сформували: Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Олег Венглинський, Віктор Грачов.

Нагадаємо, що кращим гравцем УПЛ в березні теж став представник “Динамо”.

Українські Національні Новини

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