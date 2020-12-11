Півзахисник збірної України потрапив до топ-3 Ліги чемпіонів за точністю передач
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Український півзахисник "Ференцвароша" та національної збірної Ігор Харатін увійшов в число кращих гравців групового етапу Ліги чемпіонів за точністю передач, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Український півзахисник потрапив в топ-3 гравців по точності передач в поточному розіграші Ліги чемпіонів. Хавбек посів третє місце. З 302 його передач до адресата дійшло одразу 96 відсотків.
Перші дві сходинки обійняли Жерар Піке (98 відсотків) та Френкі де Йонг (97) з “Барселони”.
Також до десятки найкращих увійшли два футболісти “Манчестер Сіті”, а також “Ювентуса”, “Інтера”, “Боруссії” Д і “Боруссії” М.
Додамо, що за кількістю точних передач на груповій стадії не було рівних Міралему Пьянічу — 572 та Тоні Кроосу — 498.