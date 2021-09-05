Півзахисник "Ворскли" оформив гол у матчі відбору на ЧС-2022

Деталі

Після дублю Мітровіча у першій половині у складі Сербії, відповідь на 77 хвилині підготували і гості. Півзахисник Олівьє Тілль наважився на удар першим дотиком із-за меж карного майданчику і домігся свого. Асистентом гравця, який представляє "Ворсклу" на клубному рівні, став Жерсон Родрігес права на якого належать київському "Динамо".

Матч завершився переконливою звитягою сербів – 4:1.

Варто відзначити, що в іншій зустрічі групи А Ірландія та Азербайджан розписали мирову (1:1).

Доповнення

Сербія та Португалія є лідерами групи із 10-ма очками, Люксембург йде третім (6).