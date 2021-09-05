Полузащитник "Ворсклы" оформил гол в матче отбора на ЧМ-2022

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. В одном из поединков квалификации на чемпионат мира 2022 года встретились сборные Сербии и Люксембурга, передает корреспондент УНН.

Детали

После дубля Митровича в первой половине в составе Сербии, ответ на 77 минуте подготовили и гости. Полузащитник Оливье Тилль решился на удар первым касанием из-за пределов штрафной и добился своего. Ассистентом игрока, который представляет “Ворсклу” на клубном уровне, стал Жерсон Родригес права на которого принадлежат киевскому “Динамо”.

Матч завершился убедительной победой сербов — 4:1.

Стоит отметить, что в другой встрече группы А Ирландия и Азербайджан расписали мировую (1:1).

Дополнение

Сербия и Португалия являются лидерами группы с 10-ю очками, Люксембург идет третьим (6).

Украинские Национальные Новости

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