Півзахисник В.Шарпар підписав контракт з "Ворсклою"

"Головний тренер команди Василь Сачко й спортивний директор футбольного клубу “Ворскла” Геннадій Слюсарєв вручили футболку з 11-м номером новобранцю колективу, який сподобався тренерам під час спільної роботи на першому закордонному зборі, В’ячеславу Шарпару. 29-річний півзахисник, відомий за своїми виступами в багатьох клубах української Прем’єр-ліги, а також у молдавському “Шерифі” й казахстанському “Атирау”, поставив свій підпис під однорічним контрактом із полтавцями", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, півзахисник “Динамо” С.Мякушко виступатиме у “Ворсклі” до кінця сезону.