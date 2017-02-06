Полузащитник В.Шарпар подписал контракт с "Ворсклой"

"Главный тренер команды Василий Сачко и спортивный директор футбольного клуба "Ворскла" Геннадий Слюсарев вручили футболку с 11-м номером новобранцу коллектива, который понравился тренерам во время совместной работы на первом зарубежном сборе, Вячеславу Шарпару. 29-летний полузащитник, известный по своими выступлениями во многих клубах украинской Премьер-лиги, а также в молдавском "Шерифе" и казахстанской "Атырау", поставил свою подпись под однолетним контрактом с полтавчанами", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, полузащитник "Динамо" С.Мякушко будет выступать в "Ворскле" до конца сезона.