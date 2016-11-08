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Півзахисник Дентіньо підписав новий контракт із ФК "Шахтар"

Півзахисник Дентіньо підписав новий контракт із ФК "Шахтар"

Київ • УНН

 • 9203 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Футбольний клуб "Шахтар" заключив новий контракт із півзахисником Дентіньо, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Шахтаря".

За новою угодою бразильський легіонер виступатиме у складі "гірників" п'ять років.

У поточному сезоні хавбек взяв участь в 14 іграх донеччан в українській Прем'єр-лізі і відзначився 4 м'ячами.

Нагадаємо, що Дентіньо перейшов до складу "Шахтаря" у травні 2011 року. Протягом шести сезонів 27-річний бразилець провів у "оранжево-чорній" формі 91 матч і забив 13 м'ячів.

Додамо також, разом із командою з Донецьку бразилець завоював 7 титулів – два чемпіонства України 2012, 2014 років, Кубок України 2012, 2016, Суперкубок України 2012, 2014, 2015.

Як повідомляв УНН, "Шахтар" повторив рекорди клубу та чемпіонату України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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