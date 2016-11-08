Півзахисник Дентіньо підписав новий контракт із ФК "Шахтар"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Футбольний клуб "Шахтар" заключив новий контракт із півзахисником Дентіньо, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Шахтаря".
За новою угодою бразильський легіонер виступатиме у складі "гірників" п'ять років.
У поточному сезоні хавбек взяв участь в 14 іграх донеччан в українській Прем'єр-лізі і відзначився 4 м'ячами.
Нагадаємо, що Дентіньо перейшов до складу "Шахтаря" у травні 2011 року. Протягом шести сезонів 27-річний бразилець провів у "оранжево-чорній" формі 91 матч і забив 13 м'ячів.
Додамо також, разом із командою з Донецьку бразилець завоював 7 титулів – два чемпіонства України 2012, 2014 років, Кубок України 2012, 2016, Суперкубок України 2012, 2014, 2015.
Як повідомляв УНН, "Шахтар" повторив рекорди клубу та чемпіонату України.