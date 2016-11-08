Полузащитник Дентиньо подписал новый контракт с ФК "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Футбольный клуб "Шахтер" заключил новый контракт с полузащитником Дентиньо, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Шахтера".
По новому соглашению бразильский легионер будет выступать в составе "горняков" пять лет.
В текущем сезоне хавбек принял участие в 14 играх дончан в украинской Премьер-лиге и отметился 4 мячами.
Напомним, что Дентиньо перешел в состав "Шахтера" в мае 2011 года. В течение шести сезонов 27-летний бразилец провел в "оранжево-черной" форме 91 матч и забил 13 мячей.
Добавим также, вместе с командой из Донецка бразилец завоевал 7 титулов - два чемпионства Украины 2012 2014 годов, Кубок Украины 2012 2016 Суперкубок Украины 2012 2014, 2015.
Как сообщал УНН, "Шахтер" повторил рекорды клуба и чемпионата Украины.