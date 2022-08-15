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Північний схід Іспанії охопили сильні лісові пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Північний схід Іспанії охопили сильні лісові пожежі, які досі тривають ще з початку суботи. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Північний схід Іспанії охопили сильні лісові пожежі

Деталі

Пожежа, що почалася в суботу, поширилася по периметру на 50 кілометрів менш ніж за 24 години. Владі провінції Сарагоса довелося евакуювати мешканців 8 сіл, лише близько 1500 осіб.

У районі селища Аньйон-де-Монкайо ситуація критична. У боротьбі з вогнем задіяно 300 рятувальників.

Як пише видання, посуха та екстремально високі температури перетворюють 2022 рік для Іспанії у найгірший рік століття з погляду пожеж. Вже зареєстровано 43 великі пожежі, які спалили щонайменше 500 гектарів лісових насаджень.

Нагадаємо

У Єгипті понад 40 людей загинули і 45 отримали поранення внаслідок пожежі у коптській християнській церкві.

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