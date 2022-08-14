У Єгипті понад 40 людей загинули внаслідок пожежі у церкві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Єгипті понад 40 людей загинули і 45 отримали поранення внаслідок пожежі у коптській християнській церкві. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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«Щонайменше 41 особа загинула і 45 отримали поранення внаслідок пожежі, спричиненої несправністю електропроводки, під час меси в коптській християнській церкві в єгипетському місті Гіза в неділю», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за словами двох джерел у службі безпеки, пожежа спалахнула, коли 5000 людей зібралися на месу в церкві Абу Сіфін в районі Імбаба.
За їхніми словами, вогонь заблокував вхід до церкви, викликавши тисняву. Більшість загиблих діти.
«Люди збиралися на третьому та четвертому поверхах, і ми побачили дим, що йде з другого поверху. Люди кинулися спускатися сходами, падаючи один на одного. Потім ми почули вибух, іскри та вогонь з вікна», — сказав парафіянин церкви Ясір Мунір.
У повідомленні МВС йдеться, що судово-медична експертиза показала, що спалах кондиціонера на другому поверсі церкви виник внаслідок несправності електрообладнання.
Зазначається, що основною причиною загибелі та травм стало отруєння димом.
Доповнення
Лісові пожежі, що вирують в Європі цього літа, спалили другу за величиною площу за всю історію спостережень, хоча, згідно з даними Об'єднаного дослідницького центру Європейського Союзу, регіон знаходиться лише в середині свого типового сезону пожеж.