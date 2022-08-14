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В Египте более 40 человек погибли в результате пожара в церкви

Киев • УНН

 • 131986 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Египте более 40 человек погибли и 45 получили ранения в результате пожара в коптской христианской церкви. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

В Египте более 40 человек погибли в результате пожара в церкви

Цитата

«По меньшей мере 41 человек погиб и 45 получили ранения в результате пожара, вызванного неисправностью электропроводки, во время мессы в коптской христианской церкви в египетском городе Гиза в воскресенье», - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что по словам двух источников в службе безопасности, пожар вспыхнул когда 5000 человек собрались на мессу в церкви Абу Сифин в районе Имбаба.

По их словам, огонь заблокировал вход в церковь, вызвав давку. Большинство погибших дети.

«Люди собирались на третьем и четвертом этажах, и мы увидели дым, идущий со второго этажа. Люди бросились спускаться по лестнице, падая друг на друга. Затем мы услышали взрыв, искры и огонь из окна», — сказал прихожанин церкви Ясир Мунир.

В сообщении МВД говорится, что судебно-медицинская экспертиза показала, что возгорание кондиционера на втором этажа церкви началось в результате неисправности электрооборудования.

Отмечается, что основной причиной гибели и травм стало отравление дымом.

Дополнение

Лесные пожары, бушующие в Европе этим летом, сожгли вторую по величине площадь за всю историю наблюдений, хотя, согласно данным Объединенного исследовательского центра Европейского Союза, регион находится только в середине своего типичного сезона пожаров.

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