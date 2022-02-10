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Північна Корея веде підготовку до військового параду - ЗМІ

Північна Корея веде підготовку до військового параду - ЗМІ

Київ • УНН

 • 61603 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Супутникові знімки зафіксували можливу підготовку до військового параду в Північній Кореї, заявив у четвер вашингтонський аналітичний центр (38 North) на тлі очікувань, що країна може продемонструвати нові військові досягнення або запустити більше ракет у майбутні свята. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Декілька сотень військовослужбовців було помічено в строю на полігоні Mirim Parade у Пхеньяні, який спроектований як копія міської площі Кім Ір Сена, де зазвичай проводяться паради, йдеться у звіті 38 North, який слідкує за Північною Кореєю.

У повідомленні зазначається, що поблизу було припарковано понад 240 автобусів, але не було жодних ознак великої військової техніки, як-от балістичні ракети Північної Кореї.

"Це може вказувати на те, що майбутній захід складатиметься в основному з людей або що вони ще не прибули, - пише 38 North. - Північна Корея не оголошує про такі заходи заздалегідь, але за останні кілька років тренування на полігоні Mirim Parade зазвичай розпочиналися за один або кілька місяців до урочистостей".

Повідомлення з'явилося наступного дня після того, як газета NK News, що базується в Сеулі, висвітлює події в Північній Кореї, послалася на поінформовані джерела та супутникові знімки, що вказують на можливу підготовку до параду за участю реактивних літаків над Пхеньяном та маршем формувань на полігоні з кінця січня.

Контекст

Північна Корея планує відсвяткувати 80-річчя покійного батька лідера Кім Чен Ина Кім Чен Іра 16 лютого та 110-річчя від дня народження його покійного діда та засновника Північної Кореї Кім Ір Сена 15 квітня.

Обидва є головними святами в Північній Кореї, яка часто використовує такі випадки, щоб продемонструвати військову міць на масових парадах.

Три Кіми, що керували Північною Кореєю послідовно з моменту її заснування у 1948 році, є предметом сильного культу особи серед 25-ти мільйонного населення.

Додамо

У січні Північна Корея провела рекордні сім ракетних випробувань і припустила, що може відновити випробування міжконтинентальних балістичних ракет або ядерної зброї найбільшої дальності вперше з 2017 року на тлі переговорів, що зайшли в глухий кут, про денуклеаризацію зі Сполученими Штатами.

Аналітики кажуть, що Північна Корея може використати свята для випробувань нової великої ракети чи іншої зброї.

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