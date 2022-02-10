Северная Корея ведет подготовку к военному параду - СМИ

Детали

Несколько сотен военнослужащих было замечено в строю на полигоне Mirim Parade в Пхеньяне, который спроектирован как копия городской площади Ким Ир Сена, где обычно проводятся парады, говорится в отчете 38 North, который следит за Северной Кореей.

В сообщении отмечается, что поблизости было припарковано более 240 автобусов, но не было никаких признаков крупной военной техники, такие как баллистические ракеты Северной Кореи.

"Это может указывать на то, что предстоящее мероприятие будет состоять в основном из людей или что она еще не прибыли, - пишет 38 North. - Северная Корея не объявляет о таких мероприятиях заранее, но за последние несколько лет тренировки на полигоне Mirim Parade обычно начинались за один или несколько месяцев до торжеств".

Сообщение появилось на следующий день после того, как газета NK News, которая базируется в Сеуле, освещая события в Северной Корее, сослалась на информированные источники и спутниковые снимки, которые указывают на возможную подготовку к параду с участием реактивных самолетов над Пхеньяном и маршем формирований на полигоне с конца января.

Контекст

Северная Корея планирует отпраздновать 80-летие покойного отца лидера Ким Чен Ына Ким Чен Ира 16 февраля и 110-летию со дня рождения его покойного деда и основателя Северной Кореи Ким Ир Сена 15 апреля.

Оба являются главными праздниками в Северной Корее, которая часто использует такие случаи, чтобы продемонстрировать военную мощь на массовых парадах.

Три Кима, правили Северной Кореей последовательно с момента ее основания в 1948 году, являются предметом сильного культа личности среди 25-ти миллионного населения.

Добавим

В январе Северная Корея провела рекордные семь ракетных испытаний и предположила, что может возобновить испытания межконтинентальных баллистических ракет или ядерного оружия наибольшей дальности впервые с 2017 года на фоне переговоров, которые зашли в тупик, о денуклеаризации с Соединенными Штатами.

Аналитики говорят, что Северная Корея может использовать праздники для испытаний новой большой ракеты или другого оружия.