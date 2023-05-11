Південна Корея відмінить карантин та скасує COVID-тестування для мандрівників
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Південна Корея відмовиться від своїх вимог до карантину COVID-19 і скасує рекомендації з тестування для тих, хто прибуває з-за кордону, починаючи з наступного місяця. Про це УНН пише з посиланням на АР.
Деталі
Знижуючи рівень небезпеки коронавірусу з «критичного» до просто «тривога» з 1 червня, органи охорони здоров'я також скасують обов'язкове носіння масок в аптеках та невеликих клініках, але, як і раніше, вимагатимуть носіння масок у великих лікарнях, закладах тривалого догляду та інших медичних закладах із високим ризиком інфікування.
Рішення було оголошено під час зустрічі, на якій був присутній президент Юн Сок Йоль, на якій він подякував медичним працівникам країни й сказав, що це «чудово, що люди повертаються до нормального життя через три з половиною роки».
Представники охорони здоров'я, як і раніше, рекомендуватимуть людям ізолюватися протягом п'яти днів, якщо ті мають позитивний результат тесту на коронавірус. Мандрівникам було рекомендовано здавати ПЛР-тести протягом трьох днів після прибуття в країну, але і цю рекомендацію також буде скасовано.
Доповнення
Оголошення було зроблено після того, як у четвер було виявлено 20 574 нових випадків COVID-19, що є невеликим збільшенням порівняно з рівнем минулого тижня.
Є побоювання, що скасування карантинного мандату призведе до того, що люди виходитимуть на роботу хворими з огляду на сувору культуру праці в країні.
Південна Корея підтримувала суворі заходи реагування на COVID-19, засновані на агресивному тестуванні, відстежуванні контактів та карантині на початку пандемії, але з минулого року послабила більшу частину своїх заходів боротьби з вірусом.
Минулого тижня ВООЗ оголосила про закінчення надзвичайної ситуації, пов'язаної з COVID-19, хоча генеральний директор Тедрос Адханом Гебрейєсус зазначив, що вірусне захворювання залишається глобальною загрозою для здоров'я.