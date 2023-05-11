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Южная Корея отменит карантин и COVID-тестирование для путешественников

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Южная Корея откажется от своих требований к карантину COVID-19 и отменит рекомендации по тестированию для тех, кто прибывает из-за рубежа, начиная со следующего месяца. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Снижая уровень опасности коронавируса с «критического» до просто «тревога» с 1 июня, органы здравоохранения также отменят обязательное ношение масок в аптеках и небольших клиниках, но по-прежнему будут требовать ношения масок в крупных больницах, учреждениях длительного ухода и других медицинских учреждениях с высоким риском инфицирования.

Решение было объявлено во время встречи, на которой присутствовал президент Юн Сок Ёль, на которой он поблагодарил медицинских работников страны и сказал, что это «замечательно, что люди возвращаются к нормальной жизни через три с половиной года».

Представители здравоохранения по-прежнему будут рекомендовать людям изолироваться в течение пяти дней, если те имеют положительный результат теста на коронавирус. Путешественникам было рекомендовано сдавать ПЦР-тесты в течение трех дней после прибытия в страну, но и эта рекомендация также будет отменена.

Дополнение

Объявление было сделано после того, как в четверг было выявлено 20 574 новых случаев COVID-19, что является небольшим увеличением по сравнению с уровнем прошлой недели.

Есть опасения, что отмена карантинного мандата приведет к тому, что люди будут выходить на работу больными, учитывая строгую культуру труда в стране.

Южная Корея поддерживала строгие меры реагирования на COVID-19, основанные на агрессивном тестировании, отслеживании контактов и карантине в начале пандемии, но с прошлого года ослабила большую часть своих мер борьбы с вирусом.

На прошлой неделе ВОЗ объявила об окончании чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, хотя генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что вирусное заболевание остается глобальной угрозой для здоровья.

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