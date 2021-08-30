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Південна Корея наступного року вперше полетить досліджувати Місяць

Південна Корея наступного року вперше полетить досліджувати Місяць

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Міністерство науки Південної Кореї сьогодні заявило, що першу в країні місію з дослідження Місяця буде запущено в серпні наступного року. Про це повідомляє УНН за даними Yonhap.

Деталі

Південна Корея планує провести річну місію спостереження за Місяцем за допомогою орбітального космічного корабля. Міністерство науки країни заявило, що завершило встановлення на орбітальний апарат високоточної камери, яку розробило Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA). Камера під керівництвом США збиратиме дані про поверхню Місяця для підтримки програми Artemis.

У травні Південна Корея і NASA підписали угоду Artemis щодо відправлення астронавтів на Місяць до 2024 року і будівництво стійкої пілотованої місячної бази до 2028 року.

Міністерство заявило, що отримає додаткову підтримку від NASA для місії місячного орбітального апарату у вигляді навігаційних та комунікаційних технологій.

Планують завершити будівництво місячного орбітального апарату у жовтні цього року. Перед запуском у серпні наступного року на ракеті американської приватної аерокосмічної компанії Space Exploration Technologies Corp. проведуть випробування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українсько-американська ракета Antares вивела на орбіту космічний корабель з вантажем для МКС: як це було

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