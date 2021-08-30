Південна Корея наступного року вперше полетить досліджувати Місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Міністерство науки Південної Кореї сьогодні заявило, що першу в країні місію з дослідження Місяця буде запущено в серпні наступного року. Про це повідомляє УНН за даними Yonhap.
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Південна Корея планує провести річну місію спостереження за Місяцем за допомогою орбітального космічного корабля. Міністерство науки країни заявило, що завершило встановлення на орбітальний апарат високоточної камери, яку розробило Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA). Камера під керівництвом США збиратиме дані про поверхню Місяця для підтримки програми Artemis.
У травні Південна Корея і NASA підписали угоду Artemis щодо відправлення астронавтів на Місяць до 2024 року і будівництво стійкої пілотованої місячної бази до 2028 року.
Міністерство заявило, що отримає додаткову підтримку від NASA для місії місячного орбітального апарату у вигляді навігаційних та комунікаційних технологій.
Планують завершити будівництво місячного орбітального апарату у жовтні цього року. Перед запуском у серпні наступного року на ракеті американської приватної аерокосмічної компанії Space Exploration Technologies Corp. проведуть випробування.
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