Южная Корея в следующем году впервые полетит исследовать Луну
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Министерство науки Южной Кореи сегодня заявило, что первую в стране миссию по исследованию Луны запустят в августе следующего года. Об этом сообщает УНН по данным Yonhap.
Детали
Южная Корея планирует провести летнюю миссию наблюдения за Луной с помощью орбитального космического корабля. Министерство науки страны заявило, что завершило установку на орбитальный аппарат высокоточной камеры, разработанной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Камера под руководством США будет собирать данные о поверхности Луны для поддержки программы Artemis.
В мае Южная Корея и NASA подписали соглашение Artemis об отправке астронавтов на Луну до 2024 года и строительство устойчивой пилотируемой лунной базы до 2028 года.
Министерство заявило, что получит дополнительную поддержку от NASA для миссии лунного орбитального аппарата в виде навигационных и коммуникационных технологий.
Планируют завершить строительство лунного орбитального аппарата в октябре этого года. Перед запуском в августе следующего года на ракете американской частной аэрокосмической компании Space Exploration Technologies Corp. проведут испытания.
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