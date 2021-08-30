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Южная Корея в следующем году впервые полетит исследовать Луну

Южная Корея в следующем году впервые полетит исследовать Луну

Киев  •  УНН

 • 14455 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Министерство науки Южной Кореи сегодня заявило, что первую в стране миссию по исследованию Луны запустят в августе следующего года. Об этом сообщает УНН по данным Yonhap.

Детали

Южная Корея планирует провести летнюю миссию наблюдения за Луной с помощью орбитального космического корабля. Министерство науки страны заявило, что завершило установку на орбитальный аппарат высокоточной камеры, разработанной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Камера под руководством США будет собирать данные о поверхности Луны для поддержки программы Artemis.

В мае Южная Корея и NASA подписали соглашение Artemis об отправке астронавтов на Луну до 2024 года и строительство устойчивой пилотируемой лунной базы до 2028 года.

Министерство заявило, что получит дополнительную поддержку от NASA для миссии лунного орбитального аппарата в виде навигационных и коммуникационных технологий.

Планируют завершить строительство лунного орбитального аппарата в октябре этого года. Перед запуском в августе следующего года на ракете американской частной аэрокосмической компании Space Exploration Technologies Corp. проведут испытания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинско-американская ракета Antares вывела на орбиту космический корабль с грузом для МКС: как это было

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