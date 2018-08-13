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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Південна Корея і КНДР обговорюють час і місце проведення чергового саміту

Київ • УНН

 • 9034 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Чиновники Південної Кореї і КНДР в понеділок почали обговорення дати і місця проведення чергового міжкорейського саміту. Про це повідомило агентство Yonhap, інформує УНН.

Південна Корея і КНДР обговорюють час і місце проведення чергового саміту

Переговори проходять в прикордонному пункті Пханмунджом. Південнокорейську делегацію очолює міністр об’єднання Чо Мін Ген, КНДР представлена головою комітету з мирного об’єднання Лі Сон Воном. Сторони повинні визначити, де і коли проведуть нову зустріч президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер КНДР Кім Чен Ин, яка стане вже третьою за рахунком.

Мун Чже Ін і Кім Чен Ин 27 квітня провели зустріч у прикордонному пункті Пханмунджом. Це стало першим самітом керівників двох країн за останні 10 років. За підсумками переговорів було підписано спільну декларацію про мир, процвітання і об’єднання Корейського півострова. Сеул і Пхеньян підтвердили, що їх спільною метою є денуклеаризация Корейського півострова, а також досягли домовленості про продовження активного діалогу на вищому рівні. Друга зустріч лідерів пройшла в Пханмунджомі в травні цього року.

Як повідомляв УНН, в КНДР затримали японця, який міг знімати військові об’єкти.

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