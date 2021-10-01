Південна Корея готова прийняти декларацію про закінчення війни з КНДР

Деталі

“З огляду на високу обороноздатність країни, я запропонував прийняти декларацію про припинення Корейської війни і відкрити нову еру примирення і співпраці”, — сказав глава держави.

Мун Чже Ін зазначив, що його першочерговим і головним обов’язком як головнокомандувача є створення і підтримання міцного миру на Корейському півострові. Він також підкреслив, що Південна Корея продовжує зміцнювати позиції в області безпеки і оборони, в тому числі “виробляючи потужніші ракети” після повної відміни обмежень на їх розробку.

Контекст

Війна за участю двох корейських держав, США і Китаю тривала три роки — з червня 1950 по липень 1953 року. Загальна кількість загиблих і поранених (як військових, так і цивільних осіб) наблизилося до 5,5 млн, і таким чином, Корейська війна залишається найбільшим за кількістю жертв військовим конфліктом з часів Другої світової війни. Формально КНДР і Республіка Корея все ще знаходяться в стані війни, оскільки мирний договір між ними не підписаний. Спроби його укладення робляться починаючи з Женевської конференції 1954 року.

Минулого тижня заступник завідувача відділом пропаганди і агітації ЦК Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон, молодша сестра лідера КНДР Кім Чен Ина заявила, що Пхеньян буде відкритий для “конструктивного діалогу”, спрямованого на поліпшення двосторонніх відносин у разі, якщо Республіка Корея відмовиться від ворожого ставлення до свого північного сусіда. Кім Йо Чжон також назвала пропозицію південнокорейського лідера Мун Чже Іна підписати декларацію про закінчення Корейської війни “цікавою, хорошою ідеєю”.