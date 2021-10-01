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Южная Корея готова принять декларацию об окончании войны с КНДР

Южная Корея готова принять декларацию об окончании войны с КНДР

Киев  •  УНН

 • 22783 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Обороноспособность Республики Корея поддерживается на высоком уровне, что позволяет объявить о формальном окончании Корейской войны 1950-1953 гг. Об этом заявил президент страны Мун Чжэ Ин, выступая на церемонии по случаю Дня вооруженных сил, которая состоялась в пятницу на борту вертолетоносца “Марадо” в порту Пхохан. В этом районе американские войска провели первую десантную операцию во время Корейской войны, пишет УНН со ссылкой на местное агентство Yonhap.

Детали

“Учитывая высокую обороноспособность страны, я предложил принять декларацию о прекращении Корейской войны и открыть новую эру примирения и сотрудничества”, — сказал глава государства.

Мун Чжэ Ин отметил, что его первоочередной и главной обязанностью как главнокомандующего является создание и поддержание прочного мира на Корейском полуострове. Он также подчеркнул, что Южная Корея продолжает укреплять позиции в области безопасности и обороны, в том числе “производя более мощные ракеты” после полной отмены ограничений на их разработку.

Контекст

Война с участием двух корейских государств, США и Китая продлилась три года — с июня 1950 по июль 1953 года. Общее число погибших и раненых (как военных, так и гражданских лиц) приблизилось к 5,5 млн, и таким образом, Корейская война остается крупнейшим по числу жертв военным конфликтом со времен Второй мировой войны. Формально КНДР и Республика Корея все еще находятся в состоянии войны, так как мирный договор между ними не подписан. Попытки его заключения предпринимаются начиная с Женевской конференции 1954 года.

На прошлой неделе заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что Пхеньян будет открыт для “конструктивного диалога”, направленного на улучшение двусторонних отношений в случае, если Республика Корея откажется от враждебного отношения к своему северному соседу. Ким Ё Чжон также назвала предложение южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина подписать декларацию об окончании Корейской войны “интересной, хорошей идеей”.

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