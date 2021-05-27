Письменниця Світлана Алексієвич і Анджеліна Джолі обговорили ситуацію в Білорусі

Деталі

Актриса і посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі розповіла, що на неї справила величезне враження книга Алексієвич "У війни не жіноче обличчя", яку вона нещодавно прочитала. Вона також висловила стурбованість з приводу тиску на дитячий хоспіс в Гродно, за ситуацією навколо якого вона уважно стежить.

Алексієвич і Джолі також розмовляли про політв'язнів і способах їх підтримки.

Зокрема, Алексієвич розповіла про історію 17-річного політв'язня Микити Золотарьова, який відбуває покарання в Гомельському СІЗО.

Бесіда тривала близько двох годин.

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Довідка

Світлана Алексієвич (народилась 31 травня 1948 року) - білоруська письменниця, журналістка, сценарист документальних фільмів. Пише російською мовою. Перший білоруський і шостий російськомовний лауреат Нобелівської премії з літератури (2015 рік).

Найбільшу популярність здобули її книги в жанрі художньо-документальної прози "У війни не жіноче обличчя", "Цинкові хлопчики", "Чорнобильська молитва", "Час секонд хенд".