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Нобелівський лауреат напише книгу про серпневі події 2020 року в Білорусі

Київ • УНН

 • 17194 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич заявила про намір написати книгу про події, які розгорнулися в Білорусі після 9 серпня 2020 року. Про це вона заявила виданню Süddeutsche Zeitung, передає УНН.

Що відомо

“Так, Чехов сказав, що завдання літератури — ставити діагноз”, — сказала Алексієвич, відповідаючи на питання, чи пише вона книгу про події в своїй країні. “Багато людей телефонують мені, надсилають свої спогади”, — додала письменниця.

При цьому вона стверджувала, що білоруси живуть “між двома небезпеками — Лукашенко і Росією”. “Ми хочемо створити незалежну процвітаючу країну. Але як? Я письменниця, не політик, в моїй книзі я шукаю відповідь на це питання”, — заявила Алексієвич. Одночасно вона сказала, що громадяни прагнуть до “свого роду ненасильницької революції”. “Ми хотіли цього домогтися без пролиття крові. Це ідеалістичний план”, — стверджувала вона.

Контекст

У вересні 2020 року письменниця поїхала з Білорусі до Німеччини після того, як на неї почався тиск за вступ до Координаційної ради. Щоб не допустити її арешту, у неї вдома кілька днів чергували представники дипмісій різних країн і журналісти.

У Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко.

C 1 березня в Білорусі вступили в силу зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Процесуально-виконавчий кодекс про адміністративні правопорушення. Новий КоАП зробив жорсткішими санкції стосовно учасників мирних протестів, які проводяться без дозволу влади. Максимальний штраф встановлений в розмірі 200 базових величин, а максимальний термін адміністративного арешту — 30 діб.

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