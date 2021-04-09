Нобелівський лауреат напише книгу про серпневі події 2020 року в Білорусі

Що відомо

“Так, Чехов сказав, що завдання літератури — ставити діагноз”, — сказала Алексієвич, відповідаючи на питання, чи пише вона книгу про події в своїй країні. “Багато людей телефонують мені, надсилають свої спогади”, — додала письменниця.

При цьому вона стверджувала, що білоруси живуть “між двома небезпеками — Лукашенко і Росією”. “Ми хочемо створити незалежну процвітаючу країну. Але як? Я письменниця, не політик, в моїй книзі я шукаю відповідь на це питання”, — заявила Алексієвич. Одночасно вона сказала, що громадяни прагнуть до “свого роду ненасильницької революції”. “Ми хотіли цього домогтися без пролиття крові. Це ідеалістичний план”, — стверджувала вона.

Контекст

У вересні 2020 року письменниця поїхала з Білорусі до Німеччини після того, як на неї почався тиск за вступ до Координаційної ради. Щоб не допустити її арешту, у неї вдома кілька днів чергували представники дипмісій різних країн і журналісти.