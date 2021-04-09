Нобелевский лауреат напишет книгу об августовских событиях 2020 года в Беларуси

Что известно
“Да, Чехов сказал, что задача литературы — ставить диагноз”, — сказала Алексиевич, отвечая на вопрос, пишет она книгу о событиях в своей стране. “Многие люди звонят мне, присылают свои воспоминания”, — добавила писательница.
При этом она утверждала, что белорусы живут “между двумя опасностями — Лукашенко и Россией”. “Мы хотим создать независимую процветающую страну. Но как? Я писательница, не политик, в моей книге я ищу ответ на этот вопрос”, — заявила Алексиевич. Одновременно она сказала, что граждане стремятся к “своего рода ненасильственной революции”. “Мы хотели этого добиться без пролития крови. Это идеалистический план”, — утверждала она.
Контекст
В сентябре 2020 года писательница уехала из Беларуси в Германию после того, как на нее началось давление за вступление в Координационный совет. Чтобы не допустить ее ареста, у нее дома несколько дней дежурили представители дипмиссий разных стран и журналисты.
В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко.
C 1 марта в Беларуси вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Новый КоАП ужесточил санкции в отношении участников мирных протестов, которые проводятся без разрешения властей. Максимальный штраф установлен в размере 200 базовых величин, а максимальный срок административного ареста — 30 суток.