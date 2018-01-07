Після зіткнення танкера і суховантажу біля берегів Китаю зникли десятки людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Панамський нафтовий танкер зіткнувся з гонконгських суховантажем біля східного узбережжя Китаю, 32 людей зникли безвісти, повідомляє УНН з посиланням на Центральне телебачення Китаю (CCTV).
Інцидент стався в суботу 6 січня о 20:00 у гирла річки Янцзи. Учасниками зіткнення стали нафтовий танкер Sanchi і суховантаж CF CRYSTAL. Внаслідок зіткнення було втрачено зв'язок з усім екіпажем нафтового танкера. Це судно належить іранської компанії BRIGHT SHIPPING LIMITED. На його борту знаходилися в цілому 32 людини - 30 громадян Ірану і два громадянина Бангладешу
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Незважаючи на пошкодження, гонконгському суховантажу нічого не загрожує. На його борту знаходився 21 член екіпажу, всі вони благополучно врятовано.
На місце події прибули китайські рятувальні судна. На опублікованих фотографії з місця НП видно охоплений сильним полум'ям судно.
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