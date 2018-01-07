Китайські кораблі вперше у 2018 році з'явилися поблизу спірних островів Сенкаку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Чотири китайських патрульних корабля 7 січня увійшли у води поблизу островів Сенкаку (Дяоюйдао), які є предметом територіальної суперечки між Токіо і Пекіном. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Згідно з інформацією Берегової охорони Японії, це перший у поточному році візит китайських кораблів у води поблизу Сенкаку (Дяоюйдао), які кожна зі сторін вважає своїми територіальними водами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через снігопади в Китаї закрили три аеропорти
Спори з приводу даного архіпелагу між КНР і Японією загострилися після того, як у вересні 2012 року Токіо в односторонньому порядку оголосив про покупку цих островів у приватних власників. Після цього в Китаї пройшли масові антияпонські демонстрації, що супроводжувалися погромами. Кораблі КНР час від часу з'являються поблизу архіпелагу, періодично роблячи демонстративні заходи в прибережну зону.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе прокоментував рішення уряду оснастити винищувачі повітряних Сил самооборони Японії крилатими ракетами, яке обумовлено захистом японського населення.