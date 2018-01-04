Через снігопади в Китаї закрили три аеропорти
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Через сильні снігопади в Китаї закрили три аеропорти, а ще у дев'ятьох виникли затримки рейсів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Міжнародний аеропорт Хефей Синьцяо, аеропорт Фуян Сігуань у східній провінції Аньхой, а також аеропорт Цзінін Куфу в прибережній провінції Шаньдун були закриті. В інших аеропортах були закриті деякі злітно-посадкові смуги, що спричиняло затримки рейсів.
Також затримки спостерігались у міжнародному аеропорту Пекіна, який є одним з найбільших у Китаї.
Окрім того, через снігопад були перекриті деякі автомагістралі у провінції Хенань та північно-західній автономії Нінся. Снігопад у столиці провінції Шеньсі Сіань також призвів до затримки поїздів.
Зазначається, що сильні снігопади очікуються на території провінцій Шаньсі, Шеньсі, Хенань, Хубей і Аньхой. За прогнозами синоптиків, кількість опадів може сягти 20 мм.
Крім того, у центральних і східних районах Китаю в найближчі 10 днів можуть пройти дощі або сніг, а на північному заході і в районах уздовж річок Хуанхе і Хуайхе очікується зниження температури.
Як повідомляв УНН, у Нью-Йорку закриють всі школи міста на один день через снігову бурю.