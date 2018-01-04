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Из-за снегопадов в Китае закрыли три аэропорта

Киев • УНН

 • 8127 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Из-за сильных снегопадов в Китае закрыли три аэропорта, а еще в девяти возникли задержки рейсов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Из-за снегопадов в Китае закрыли три аэропорта

Международный аэропорт Хэфэй Синьцяо, аэропорт Фуян Сигуань в восточной провинции Аньхой, а также аэропорт Цзинин Куфу в прибрежной провинции Шаньдун были закрыты. В других аэропортах были закрыты некоторые взлетно-посадочные полосы, что вызывало задержки рейсов.

Также задержки наблюдались в международном аэропорту Пекина, который является одним из крупнейших в Китае.

Кроме того, из-за снегопада были перекрыты некоторые автомагистрали в провинции Хэнань и северо-западной автономии Нинся. Снегопад в столице провинции Шэньси Сиань также привел к задержке поездов.

Отмечается, что сильные снегопады ожидаются на территории провинций Шаньси, Шэньси, Хэнань, Хубэй и Аньхой. По прогнозам синоптиков, количество осадков может достичь 20 мм.

Кроме того, в центральных и восточных районах Китая в ближайшие 10 дней могут пройти дожди или снег, а на северо-западе и в районах вдоль рек Хуанхэ и Хуайхэ ожидается снижение температуры.

Как сообщал УНН, в Нью-Йорке закроют все школы города на один день из-за снежной бури.

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