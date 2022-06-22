Після заяв про підтримку республіканців: Маск ухилився від відповіді, чи проголосує за Трампа

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Маск з'явився онлайн на Катарському економічному форумі, організованому Bloomberg. Коли його запитали, чи підтримає він колишнього президента США Дональда Трампа на наступних президентських виборах, відповів, що наразі не визначився.

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У травні Маск оголосив, що планує підтримати республіканців на цих виборах, хоча незрозуміло, чи мав він на увазі проміжні вибори чи президентські вибори 2024 року.

Поки що не підтверджено, що Трамп подасть заявку на висування кандидатом у президенти від Республіканської партії на виборах 2024 року, але очікується, що він зробить це пізніше цього року. Проте радники, близькі до Трампа, повідомили CNN, що закликають його почекати до наступного року.

У цитатах, опублікованих The New Yorker минулого понеділка, Трамп сказав, що, на його думку, він переможе губернатора Флориди Рона ДеСантіса, якщо вони обоє балотуватимуться у президенти.