После заявлений о поддержке республиканцев: Маск уклонился от ответа, проголосует ли за Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что еще не решил, кого будет поддерживать на следующих президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.
Детали
Маск появился онлайн на Катарском экономическом форуме, организованном Bloomberg. Когда его спросили, поддержит ли он бывшего президента США Дональда Трампа на следующих президентских выборах, ответил, что пока не определился.
Ранее
В мае Маск объявил, что планирует поддержать республиканцев на этих выборах, хотя неясно, имел ли он в виду промежуточные выборы или президентские выборы 2024 года.
Пока не подтверждено, что Трамп подаст заявку на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года, но ожидается, что он сделает это позже в этом году. Однако советники, близкие к Трампу, сообщили CNN, что призывают его подождать до следующего года.
В цитатах, опубликованных The New Yorker в прошлый понедельник, Трамп сказал, что, по его мнению, он победит губернатора Флориды Рона ДеСантиса, если они оба будут баллотироваться в президенты.