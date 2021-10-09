Після випадку поліомієліту: на Рівненщині невакцинованих дітей не допускатимуть на навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Рівненській області проведуть додаткові тури імунізації дітей від поліомієліту, а невакцинованих дітей не будуть допускати до навчання. Про це заявили у МОЗ за підсумками позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, пише УНН.
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"Впродовж 14 днів - з 11 по 22 жовтня в області відбудеться невідкладний "нульовий" тур вакцинації з використанням вакцини ІПВ на території області, де зафіксовано випадок (Rapid response vaccination (Round Zero)), для дітей до 5 років включно незалежно від раніше проведеної вакцинації. Наступні три раунди будуть тривати впродовж 90 днів та охоплювати усе населення області цієї вікової групи", - повідомили у МОЗ про рішення комісії.
"Комісія ТЕБ та НС також ухвалила рішення про те, що невакцинованих дітей не будуть допускати до навчання. Для таких дітей буде забезпечено інші формами навчання", - відзначили у міністерстві.
Деталі
"Відповідно до ухвалених рішень - ситуація (випадок поліомієліту у дитини на Рівненщині - ред.) класифікована як надзвичайна ситуація біологічного характеру обласного масштабу", - повідомили у МОЗ.
Було також ухвалено рішення про призначення головного санітарного лікаря області Романа Сафонова керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та утворено штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Що кажуть у МОЗ
“Рівень імунізації дітей від поліо є недостатнім. Лише 53% малюків віком до року отримали планові щеплення в 2021 році. Враховуючи випадок захворювання на поліомієліт, тепер маємо здійснити додатковий тур і вакцинувати всіх дітей регіону, аби захистити дітей від інфікування. До того ж маємо результати від ВООЗ, які ідентифікують це як спалах, і вірус має зв’язок з вірусами афгансько-пакистанського походження, які зараз циркулюють у Таджикистані”, - заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Вказано, що за таких темпів вакцинації (53%) "до кінця року без вживання додаткових заходів досягти потрібного для колективного імунітету показника в 95 % не вдасться".
Контекст
В Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу, який був зафіксований у 1,5-річної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.
Довідково
Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.