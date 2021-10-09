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После случая полиомиелита: в Ровенской области невакцинированных детей не будут допускать к учебе

После случая полиомиелита: в Ровенской области невакцинированных детей не будут допускать к учебе

Киев  •  УНН

 • 26596 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Ровенской области проведут дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита, а невакцинированных детей не будут допускать к учебе. Об этом заявили в Минздраве по итогам внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, пишет УНН.

Цитата:

"На протяжении 14 дней - с 11 по 22 октября в области пройдет неотложный "нулевой" тур вакцинации с использованием вакцины ИПВ на территории области, где зафиксирован случай (Rapid response vaccination (Round Zero)), для детей до 5 лет включительно независимо от ранее проведенной вакцинации. Следующие три раунда будут длиться 90 дней и охватывать все население области этой возрастной группы", - сообщили в Минздраве о решении комиссии.

"Комиссия ТЭБ и ЧС также приняла решение о том, что невакцинированных детей не будут допускать к учебе. Для таких детей будут обеспечены другие формы обучения", - отметили в министерстве.

Детали

"Согласно принятым решениям - ситуация (случай полиомиелита у ребенка в Ровенской области - ред.) классифицирована как чрезвычайная ситуация биологического характера областного масштаба", - сообщили в Минздраве.

Было также принято решение о назначении главного санитарного врача области Романа Сафонова руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Что говорят в Минздраве

"Уровень иммунизации детей от полио недостаточен. Лишь 53% детей в возрасте до года получили плановые прививки в 2021 году. Учитывая случай заболевания полиомиелитом, теперь должны осуществить дополнительный тур и вакцинировать всех детей региона, чтобы защитить детей от инфицирования. К тому же есть результаты от ВОЗ, которые идентифицируют это как вспышку, и вирус имеет связь с вирусами афгано-пакистанского происхождения, которые сейчас циркулируют в Таджикистане", - заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Указано, что при таких темпах вакцинации (53%) "до конца года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся".

Контекст

В Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича, который был зафиксирован у 1,5-летнего ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям.

Справка

Полиомиелит - это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

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