Після виборів до парламенту фіксується зниження кількості кіберінцидентів – Держспецзв’язку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У першому півріччі 2019 року кількість зафіксованих кіберінцидентів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла, однак після закінчення виборів народних депутатів України фіксується зниження активності кіберінцидентів. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у пресслужбі Держспецзв'язку.
"Кількість кіберінцидентів, опрацьованих командою CERT-UA у рамках взаємодії з центрами реагування на комп’ютерні інциденти та участі у міжнародному співробітництві у сфері реагування на комп’ютерні загрози, а також Центром реагування на кіберзагрози Держспецзв’язку (CRC) протягом 1 півріччя 2019 року порівняно з 2018 роком, зокрема в українському комерційному сегменті, значно збільшилася", - йдеться у відповіді.
Центром реагування на кіберзагрози Держспецзв'язку, який забезпечує раннє виявлення аномальних активностей та потенційно небезпечних подій у системах і мережах, підключених до інтернету, та являє собою механізм координації зусиль усіх учасників кіберзахисту державного й приватного секторів, у 1 кварталі 2019 року зафіксовано 1 582 054 кіберінциденти.
"Слід зазначити, що після проведення виборів народних депутатів України спостерігається тенденція до зниження кількості кіберінцидентів. Однак слід зазначити, що Держспецзв'язку не може розкривати деякі аспекти щодо зафіксованих кіберінцидентів, оскільки це може призвести шкоду підприємству, організації чи установі", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, тільки протягом першого кварталу поточного року в державному та приватному секторі зафіксовано понад півтора мільйона кіберінцидентів.