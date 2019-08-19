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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110757 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 121770 просмотра

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6 марта, 14:10 • 119362 просмотра

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После выборов в парламент фиксируется снижение количества киберинцидентов — Госспецсвязи

После выборов в парламент фиксируется снижение количества киберинцидентов — Госспецсвязи

Киев  •  УНН

 • 12635 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В первом полугодии 2019 года количество зафиксированных киберинцидентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла, однако после окончания выборов народных депутатов Украины фиксируется снижение активности киберинцидентов. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Госспецсвязи.

"Количество киберинцидентов, обработанных командой CERT-UA в рамках взаимодействия с центрами реагирования на компьютерные инциденты и участия в международном сотрудничестве в сфере реагирования на компьютерные угрозы, а также Центром реагирования на киберугрозы Госспецсвязи (CRC) в течение 1 полугодия 2019 года по сравнению с 2018 годом, в том числе в украинском коммерческом сегменте, значительно увеличилось", - говорится в ответе.

Центром реагирования на киберугрозы Госспецсвязи, который обеспечивает раннее выявление аномальных активностей и потенциально опасных событий в системах и сетях, подключенных к интернету, и представляет собой механизм координации усилий всех участников киберзащиты государственного и частного секторов, в 1 квартале 2019 года зафиксировано 1 582 054 киберинцидентов.

"Следует отметить, что после проведения выборов народных депутатов Украины наблюдается тенденция к снижению количества киберинцидентов. Однако следует отметить, что Госспецсвязи не может раскрывать некоторые аспекты относительно зафиксированных киберинцидентов, поскольку это может привести ущерб предприятию, организации или учреждению", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, только за первый квартал текущего года в государственном и частном секторе зафиксировано более полутора миллиона киберинцидентов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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