После выборов в парламент фиксируется снижение количества киберинцидентов — Госспецсвязи
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В первом полугодии 2019 года количество зафиксированных киберинцидентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла, однако после окончания выборов народных депутатов Украины фиксируется снижение активности киберинцидентов. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Госспецсвязи.
"Количество киберинцидентов, обработанных командой CERT-UA в рамках взаимодействия с центрами реагирования на компьютерные инциденты и участия в международном сотрудничестве в сфере реагирования на компьютерные угрозы, а также Центром реагирования на киберугрозы Госспецсвязи (CRC) в течение 1 полугодия 2019 года по сравнению с 2018 годом, в том числе в украинском коммерческом сегменте, значительно увеличилось", - говорится в ответе.
Центром реагирования на киберугрозы Госспецсвязи, который обеспечивает раннее выявление аномальных активностей и потенциально опасных событий в системах и сетях, подключенных к интернету, и представляет собой механизм координации усилий всех участников киберзащиты государственного и частного секторов, в 1 квартале 2019 года зафиксировано 1 582 054 киберинцидентов.
"Следует отметить, что после проведения выборов народных депутатов Украины наблюдается тенденция к снижению количества киберинцидентов. Однако следует отметить, что Госспецсвязи не может раскрывать некоторые аспекты относительно зафиксированных киберинцидентов, поскольку это может привести ущерб предприятию, организации или учреждению", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, только за первый квартал текущего года в государственном и частном секторе зафиксировано более полутора миллиона киберинцидентов.