Після сутичок під ВР до медзакладів доставили двох поліцейських - МВС

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КИЇВ. 19 червня. УНН.  Внаслідок сутички під Верховною Радою України постраждали двоє правоохоронців - в одного закрита черепно-мозкова травма, в іншого - опіки очей від сльозогінного газу. Про це повідомив журналістам під стінами парламенту речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, передає УНН.

“У певний момент певні гарячі голови за підтримки одного з депутатів парламенту вирішили наблизитися до парламенту, і сталася сутичка під час прориву кордону поліцейських. Була застосована сила, поліцейські заходи примусу, зокрема сльозогінний газ, і (сталася — ред.) невеличка сутичка, штовханина. Інші спецзасоби поліцейські не застосовували. Внаслідок неї (сутички — ред.) у нас є на цей час, можливо ці дані зміняться, двоє постраждалих поліцейських. Один із закритою черепно-мозковою травмою, і ще один — з опіками від сльозогінного газу. Це Печерське райвідділення поліції. Вони доправлені до закладів лікування”, — сказав А.Шевченко.

Також, за його словами, затриманий один учасник акції за вчинення насильства проти правоохоронців.

“У нас є один затриманий правопорушник. Саме той, який, за версією поліції, застосував сльозогінний газ щодо поліцейських. Він зараз доставлений до Печерського райвідділу поліції, затриманий в порядку статті 208 і розглядається питання про відкриття кримінального провадження за статтею 345 — насилля щодо працівника правоохоронного органу”, — зазначив речник.

Наразі, за словами А.Шевченка, ситуація під ВР залишається контрольованою. Поліція оцінює кількість мітингувальників з різних груп у близько півтори тисячі осіб.

Як повідомляв УНН, 19 червня біля ВР між мітингувальниками і правоохоронцями відбулася штовханина, після чого учасники акції рушили до другого під’їзду парламенту. У поліції повідомили, що внаслідок сутички постраждали кілька правоохоронців.

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