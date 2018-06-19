После столкновений под ВР в медучреждения доставили двух полицейских - МВД

"В определенный момент некоторые горячие головы при поддержке одного из депутатов парламента решили приблизиться к парламенту, и произошло столкновение во время прорыва границы полицейских. Была применена сила, полицейские меры принуждения, в частности слезоточивый газ, и (произошла - ред.) небольшая стычка, толкотня. Другие спецсредства полицейские не применяли. Вследствие нее (стычки - ред.) у нас есть на это время, возможно эти данные изменятся, двое пострадавших полицейских. Один из закрытой черепно-мозговой травмой, и еще один - с ожогами от слезоточивого газа. Это Печерское райотделение полиции. Они доставлены в учреждения лечения", - сказал А.Шевченко.

Также, по его словам, задержан один участник акции за совершение насилия против правоохранителей.

"У нас есть один задержанный правонарушитель. Именно тот, который, по версии полиции, применил слезоточивый газ в отношении полицейских. Он сейчас доставлен в Печерский райотдел полиции, задержан в порядке статьи 208 и рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по статье 345 - насилие в отношении работника правоохранительного органа", - отметил спикер.

Сейчас, по словам А.Шевченко, ситуация под ВР остается контролируемой. Полиция оценивает количество митингующих из разных групп в около полутора тысяч человек.

Как сообщал УНН, 19 июня возле ВР между митингующими и правоохранителями произошла потасовка, после чего участники акции двинулись к второго подъезда парламента. В полиции сообщили, что в результате столкновения пострадали несколько правоохранителей.