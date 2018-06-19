После столкновений под ВР в медучреждения доставили двух полицейских - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В результате столкновения под Верховной Радой Украины пострадали двое правоохранителей — у одного закрытая черепно-мозговая травма, у другого — ожоги глаз от слезоточивого газа. Об этом сообщил журналистам под стенами парламента спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает УНН.
"В определенный момент некоторые горячие головы при поддержке одного из депутатов парламента решили приблизиться к парламенту, и произошло столкновение во время прорыва границы полицейских. Была применена сила, полицейские меры принуждения, в частности слезоточивый газ, и (произошла - ред.) небольшая стычка, толкотня. Другие спецсредства полицейские не применяли. Вследствие нее (стычки - ред.) у нас есть на это время, возможно эти данные изменятся, двое пострадавших полицейских. Один из закрытой черепно-мозговой травмой, и еще один - с ожогами от слезоточивого газа. Это Печерское райотделение полиции. Они доставлены в учреждения лечения", - сказал А.Шевченко.
Также, по его словам, задержан один участник акции за совершение насилия против правоохранителей.
"У нас есть один задержанный правонарушитель. Именно тот, который, по версии полиции, применил слезоточивый газ в отношении полицейских. Он сейчас доставлен в Печерский райотдел полиции, задержан в порядке статьи 208 и рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по статье 345 - насилие в отношении работника правоохранительного органа", - отметил спикер.
Сейчас, по словам А.Шевченко, ситуация под ВР остается контролируемой. Полиция оценивает количество митингующих из разных групп в около полутора тысяч человек.
Как сообщал УНН, 19 июня возле ВР между митингующими и правоохранителями произошла потасовка, после чего участники акции двинулись к второго подъезда парламента. В полиции сообщили, что в результате столкновения пострадали несколько правоохранителей.