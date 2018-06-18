Після шести місяців розшуку затримано фігуранта справи про пропозицію хабара детективу НАБУ

16 червня 2018 року Печерський районний суд м. Києва за клопотанням слідчих Генеральної прокуратури обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2 млн грн.

Нагадуємо, 12 січня 2018 року слідчі Генеральної прокуратури України за матеріалами детективів НАБУ, які працювали у складі спільної слідчої групи, повідомили про підозру чинному депутату Одеської обласної ради та його спільнику у пропозиції неправомірної вигоди службовій особі Національному бюро за вчинення дій останнім з використанням власного службового становища в інтересах тих, хто пропонує неправомірну вигоду. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України. Після вручення повідомлення про підозру одному з учасників даного злочину вдалося втекти. Тоді його було оголошено у розшук.

Неправомірна вигода співробітнику НАБУ пропонувалася в обмін на зняття арешту з рахунків приватного товариства (далі — ТОВ), задіяного, за даними слідства, у корупційній схемі з заволодіння коштами бюджету міста Одеса. Йдеться про гроші, отримані від продажу у грудні 2016 року міській раді Одеси будівлі державного підприємства "Завод "Краян" за завищеними цінами, а саме — за 185 млн грн. При тому, що реальна ринкова вартість такої будівлі, як встановлено слідством, знаходиться у діапазоні між 37 та 92 млн грн. За версією слідства, ймовірним бенефіціаром (вигодонабувачем) ТОВ є підозрюваний у пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі Національного бюро депутат Одеської облради.

Зазначені факти детективи НАБУ почали розслідувати в листопаді 2016 року. Під час слідства у грудні 2016 року ініційовано накладення арешту на рахунки згаданого приватного товариства.

Як повідомляв УНН, Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування стосовно мера Одеси Геннадія Труханова і службовців міськради, яких підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету.