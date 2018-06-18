После шести месяцев розыска задержан фигурант дела о предложении взятки детектива НАБУ

16 июня 2018 Печерский районный суд. Киева по ходатайству следователей Генеральной прокуратуры избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.

Напоминаем, 12 января 2018 следователи Генеральной прокуратуры Украины по материалам детективов НАБУ, которые работали в составе совместной следственной группы, сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его сообщнику в предложении неправомерной выгоды должностному лицу Национального бюро за совершение действий в последнему с использованием собственного служебного положения в интересах тех, кто предлагает неправомерную выгоду. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины. После вручения уведомления о подозрении одному из участников данного преступления удалось скрыться. Тогда он был объявлен в розыск.

Неправомерная выгода сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества (далее - ООО), задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме с завладения средствами бюджета города Одесса. Речь идет о деньгах, полученных от продажи в декабря 2016 года городскому совету Одессы здания государственного предприятия "Завод "Краян" по завышенным ценам, а именно - за 185 млн грн. При том, что реальная рыночная стоимость такого здания, как установлено следствием, находится в диапазоне между 37 и 92 млн грн. По версии следствия, вероятным бенефициаром (выгодоприобретателем) ООО является подозреваемый в предложении предоставление неправомерной выгоды должностному лицу Национального бюро депутат Одесского облсовета.

Указанные факты детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. Во время следствия в декабре 2016 года инициировано наложения ареста на счета упомянутого частного общества.

Как сообщал УНН, Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и служащих горсовета, которых подозревают в завладении средствами городского бюджета.