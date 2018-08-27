Після розгону маніфестації в Кишиневі продовжилися протести
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. В день незалежності Молдови в центрі Кишинева проходить акція протесту, учасники якої протестують прости політики влади і дій поліції, яка вночі розігнала маніфестантів. Про це повідомляє DW, передає УНН.
Акція протесту організована молодіжною організацією Occupy Guguta. Протестувальники зібралися після того, як вночі поліція розігнала маніфестантів біля пам'ятника Штефану чел Маре.
Перед кордоном поліцейських, які відтіснили демонстрантів з центральної площі і зі сквера навколо пам'ятника, сотні молодих людей шумно висловлюють протест, використовуючи барабани, свистульки, каструлі та інші предмети. Вони також вигукують різні гасла, зокрема: "Так звучить демократія".
Під це скандування, яке глушить військовий оркестр, до пам'ятника Стефану Великому поклали квіти керівники республіки. Серед них - президент Молдови Ігор Додон, голова парламенту Андріан Канду, прем'єр-міністр Павло Філіп, депутати, міністри, а також акредитовані в Кишиневі дипломати.
Як повідомив УНН, 27 серпня близько 6:00 молдовські поліцейські оточили пам'ятник Штефану чел Маре в столиці Молдови Кишиневі, де зібралися учасники антиурядового протесту, що залишилися на ніч, і силою вивели звідти демонстрантів.