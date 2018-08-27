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После разгона манифестации в Кишиневе продолжились протесты

Киев • УНН

 • 7974 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В день независимости Молдовы в центре Кишинева проходит акция протеста, участники которой протестуют прости политики властей и действий полиции, ночью разогнавшей манифестантов. Об этом сообщает DW, передает УНН.

После разгона манифестации в Кишиневе продолжились протесты

Акция протеста организована молодежной организацией Occupy Guguta. Протестующие собрались после того, как ночью полиция разогнала манифестантов у памятника Штефану чел Маре.

Перед кордоном полицейских, оттеснивших демонстрантов с центральной площади и из окружающего памятник сквера, сотни молодых людей шумно высказывают протест, используя барабаны, свистульки, кастрюли и другие предметы. Они также выкрикивают различные лозунги, в частности: “Так звучит демократия”.

Под это скандирование, заглушаемое военным оркестром, к памятнику Стефану Великому возложили цветы руководители республики. Среди участвовавших в торжественной церемонии были президент Молдовы Игорь Додон, председатель парламента Андриан Канду, премьер-министр Павел Филип, депутаты, министры, а также аккредитованные в Кишиневе дипломаты.

Как сообщил УНН, 27 августа около 6:00 молдавские полицейские окружили памятник Штефану чел Маре в столице Молдовы Кишиневе, где собрались участники антиправительственного протеста, оставшиеся на ночь, и силой вывели оттуда демонстрантов.

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