После разгона манифестации в Кишиневе продолжились протесты
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В день независимости Молдовы в центре Кишинева проходит акция протеста, участники которой протестуют прости политики властей и действий полиции, ночью разогнавшей манифестантов. Об этом сообщает DW, передает УНН.
Акция протеста организована молодежной организацией Occupy Guguta. Протестующие собрались после того, как ночью полиция разогнала манифестантов у памятника Штефану чел Маре.
Перед кордоном полицейских, оттеснивших демонстрантов с центральной площади и из окружающего памятник сквера, сотни молодых людей шумно высказывают протест, используя барабаны, свистульки, кастрюли и другие предметы. Они также выкрикивают различные лозунги, в частности: “Так звучит демократия”.
Под это скандирование, заглушаемое военным оркестром, к памятнику Стефану Великому возложили цветы руководители республики. Среди участвовавших в торжественной церемонии были президент Молдовы Игорь Додон, председатель парламента Андриан Канду, премьер-министр Павел Филип, депутаты, министры, а также аккредитованные в Кишиневе дипломаты.
Как сообщил УНН, 27 августа около 6:00 молдавские полицейские окружили памятник Штефану чел Маре в столице Молдовы Кишиневе, где собрались участники антиправительственного протеста, оставшиеся на ночь, и силой вывели оттуда демонстрантов.