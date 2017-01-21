Після пожежі у клубі в Бухаресті у лікарні доправили 41 особу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Після пожежі у популярному нічному клубі Bamboo в столиці Румунії рано вранці в суботу 41 людину відправили до лікарні, у тому числі одну серйозно поранену людину, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Як зазначається, не було зареєстровано жодного летального результату.
Пожежа спалахнула після опівночі в фешенебельному нічному клубі Bamboo, який згорів дотла.
Міністерство охорони здоров'я країни повідомило, що 41 людина отримала стаціонарне лікування.
Чиновник відомства з надзвичайних ситуацій повідомив, що один чоловік був серйозно поранений і що майже половина поранених використовували свій власний транспорт, щоб дістатися до лікарні. Близько півдюжини залишилися госпіталізованими.
Про причини пожежі не повідомляється. Прокуратура порушила справу.
Раніше повідомлялося про 38 госпіталізованих.