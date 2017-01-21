После пожара в клубе в Бухаресте в больницу доставили 41 человека

Как отмечается, не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

Пожар вспыхнул после полуночи в фешенебельном ночном клубе Bamboo, который сгорел дотла.

Министерство здравоохранения страны сообщило, что 41 человек получил стационарное лечение.

Чиновник ведомства по чрезвычайным ситуациям сообщил, что один человек был серьезно ранен и почти половина раненых использовали свой собственный транспорт, чтобы добраться до больницы. Около полудюжины госпитализировали.

О причинах пожара не сообщается. Прокуратура возбудила дело.

Ранее сообщалось о 38 госпитализированных.