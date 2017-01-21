После пожара в клубе в Бухаресте в больницу доставили 41 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. После пожара в популярном ночном клубе Bamboo в столице Румынии рано утром в субботу 41 человека отправили в больницу, в том числе одного серьезно раненого человека, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Как отмечается, не было зарегистрировано ни одного летального исхода.
Пожар вспыхнул после полуночи в фешенебельном ночном клубе Bamboo, который сгорел дотла.
Министерство здравоохранения страны сообщило, что 41 человек получил стационарное лечение.
Чиновник ведомства по чрезвычайным ситуациям сообщил, что один человек был серьезно ранен и почти половина раненых использовали свой собственный транспорт, чтобы добраться до больницы. Около полудюжины госпитализировали.
О причинах пожара не сообщается. Прокуратура возбудила дело.
Ранее сообщалось о 38 госпитализированных.