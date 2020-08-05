Після порушення українцями карантину в Естонії - глава МЗС країни також підтримав ідею депортації

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Українські робітники, які проігнорували вимогу перебувати протягом 14 днів в самоізоляції, повинні бути вислані з країни, вважає міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, передає УНН з посиланням на естонське видання ERR.

Про це він повідомив у вівторок на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

“Іноземці, які порушили закон, повинні бути вислані, а накладені штрафи слід затребувати”, — зазначив Рейнсалу.

За словами Урмас Рейнсалу, для того, щоб кількість подібних інцидентів не збільшувалася б в геометричній прогресії, держава повинна мати можливість контролювати і карати за порушення існуючих правил.

Міністр закордонних справ додав, що існує не так багато обмежень, які захищають нас від вірусу, тому ставитися до них слід з усією серйозністю.

В ході проведеної Департаментом здоров’я та Департаментом поліції і прикордонної охорони спільної перевірки з’ясувалося, що частина українців, які прилетіли до Таллінна 21 липня спецрейсом для подальшої роботи в Естонії, порушила правила самоізоляції.

У понеділок із закликом покарати тих, що провинилися виступив і міністр внутрішніх справ Март Хельме.

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