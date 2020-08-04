У МВС Естонії хочуть покарати українських заробітчан, що порушили карантин

“30 липня Правління поліції та прикордонної служби та Управління охорони здоров’я провели спільну перевірку, в результаті якої з’ясувалося, що українці, які 21 липня прибули до Естонії спеціальними літаками, порушували умови в’їзду 46 разів”, — йдеться у повідомленні.

За даними естонського відомства, умовою приїзду українців до Естонії було те, що роботодавець зобов’язаний організувати їх самоізоляцію.

“Роботодавці повинні були забезпечити збереження самоізоляції, у тому числі тим, хто не працює. Спільна інспекція PBGB та Комітету охорони здоров’я, проведена 31 липня за пропозицією Правління поліції та прикордонної служби, виявила, що правила самоізоляції були порушені різними способами 46 разів, включаючи обґрунтовану підозру, що під час самоізоляції працювали 17 осіб”, — йдеться у повідомленні.

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“Це обов’язок як роботодавця, так і працівника забезпечити виконання встановлених умов. Вкрай прикро, що роботодавці з такою легковажністю взяли на себе свої зобов’язання. З одного боку, вони порушили правила, але з іншого — це необачне ставлення до всього нашого суспільства. Поведінка деяких роботодавців та іноземних робітників є тим більше безвідповідальним, що це може завдати великої шкоди компаніям, які не займаються їхньою сферою, і цілій країні, якщо ми знову почнемо встановлювати обмеження”, — заявив міністр внутрішніх справ Март Хелме. — “Вірус COVID-19 знову піднімає голову, і ми повинні зробити все можливе, щоб зменшити шанси його поширення”.

У естонському МВС розповіли про можливі санкції, щодо українських порушників карантину та їх роботодавців.

“Правління поліції та прикордонної служби має можливість застосовувати різні санкційні заходи щодо іноземця, який прибув до Естонії за порушення вимог самоізоляції та надання йому змоги працювати під час самоізоляції. Через загрозу для здоров’я населення можливо припинити перебування іноземця в Естонії, внаслідок чого він чи вона має зобов’язання повернутися додому, покарати роботодавця штрафом до 32 тис. євро або порушити кримінальну справу за ризик поширення інфекційної хвороби. Держава не терпить таких порушень і безвідповідальної поведінк”, — заявив міністр внутрішніх справ Естонії Март Хелме.

У відомстві повідомили, що 21 липня в Естонію на спеціальному літаку прибули 145 українців, які були зобов’язані перебувати на самоізоляції за місцем проживання через 14 днів після прибуття, який повинен оформити роботодавець.

Як повідомляв УНН, у Чехії фіксують збільшення кількості випадків коронавірусу серед українських заробітчан.