У Чехії фіксують збільшення кількості випадків коронавірусу серед українських заробітчан
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. На півдні Чехії за останні дні зареєстрували збільшення кількості українських сезонних працівників із коронавірусом. Про це заявила директор регіональної санепідемстанції Кветослава Котрбова, повідомляє vinegret.cz, інформує УНН.
Повідомляється що з 9 по 18 липня на всьому півдні Чехії коронавірус виявили у 10 осіб. З них шестеро були громадянами України.
"Це більш ніж 50% і кількість зростає. Ми однозначно бачимо, що українці, як іноземні працівники, є джерелом ризику для Південної Чехії. Вони працюють у нас, але їздять до родичів додому, або коли тут не було роботи - поїхали на батьківщину, а потім повернулися і стали носіями коронавірусу", - заявила Котрбова.
Так, згідно видання, перші випадки виявлення інфекції серед українських заробітчан і членів їхніх сімей епідеміологи зареєстрували наприкінці червня, коли коронавірус виявили у співробітників підприємства Vodňanská drůbež.
"Тому ми хочемо нагадати південночеським роботодавцям про обов'язок з 20 липня вимагати у працівників, які приїжджають з третіх країн і країн Євросоюзу, довідку про негативний тест на COVID-19, яка повинна бути видана не пізніше 4 днів", - додала Котрбова.
Як повідомлялося в УНН, у Чехії фіксують новий пік активних випадків коронавірусу на тлі локальних спалахів.