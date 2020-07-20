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В Чехии фиксируют увеличение количества случаев коронавируса среди украинских трудовых мигрантов

В Чехии фиксируют увеличение количества случаев коронавируса среди украинских трудовых мигрантов

Киев  •  УНН

 • 12432 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. На юге Чехии за последние дни зарегистрировали увеличение количества украинских сезонных работников с коронавирусом. Об этом заявила директор региональной санэпидемстанции Кветослава Котрбова, сообщает vinegret.cz, информирует УНН.

Сообщается, что с 9 по 18 июля по всем юге Чехии коронавирус обнаружили у 10 человек. Из них шестеро были гражданами Украины.

"Это более 50% и количество растет. Мы однозначно видим, что украинцы, как иностранные работники, являются источником риска для Южной Чехии. Они работают у нас, но ездят к родственникам домой, или когда здесь не было работы - поехали на родину, а потом вернулись и стали носителями коронавируса", - заявила Котрбова.

Так, согласно изданию, первые случаи обнаружения инфекции среди украинских трудовых мигрантов и членов их семей эпидемиологи зарегистрировали в конце июня, когда коронавирус обнаружили у сотрудников предприятия Vodňanská drůbež.

"Поэтому мы хотим напомнить южночешским работодателям об обязанности с 20 июля требовать у работников, приезжающих из третьих стран и стран Евросоюза, справку об отрицательном тесте на COVID-19, которая должна быть выдана не позднее 4 дней", - добавила Котрбова.

Как сообщалось в УНН, в Чехии фиксируют новый пик активных случаев коронавируса на фоне локальных вспышек.

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