В Чехии новый пик активных случаев коронавируса на фоне локальных вспышек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Количество активных случаев коронавируса в Чехии возросло до 4764, что превышает предыдущий максимум в 4737 случаев, который был зафиксирован в апреле. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, в субботу было обнаружено 113 новых случаев, в результате чего общее число с начала марта, когда были обнаружены первые случаи в стране, достигло 13 885.
Отмечается, что в Чехии с населением 10,7 миллиона человек, было зарегистрировано 358 случаев смерти от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, что является намного меньше показателем, чем во многих странах Западной Европы.
Количество активных случаев возросло, так как число случаев ежедневного заражения превысило 100 в последние дни, превышая количество случаев выздоровления. Отмечается также, что много новых случаев были обнаружены на промышленном востоке страны, где произошла вспышка на руднике.
Как сообщал УНН, количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки выросло на более чем на 259 тыс., превысив 13,8 млн.