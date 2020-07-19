У Чехії новий пік активних випадків коронавірусу на тлі локальних спалахів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Кількість активних випадків коронавірусу в Чехії зросло до 4764, що перевищує попередній максимум в 4737 випадків, який був зафіксований в квітні. Про це свідчать дані міністерства охорони здоров'я країни, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, в суботу було виявлено 113 нових випадків, в результаті чого загальне число з початку березня, коли були виявлені перші випадки в країні, досягло 13 885.
Відзначається, що в Чехії, з населенням 10,7 мільйона осіб, було зареєстровано 358 випадків смерті від хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом, що є набагато меншим показником, ніж у багатьох країнах Західної Європи.
Кількість активних випадків зросла, так як число випадків щоденного зараження перевищило 100 в останні дні, перевищуючи кількість випадків одужання. Відзначається також, що багато нових випадків були виявлені на промисловому сході країни, де стався спалах на руднику.
Як повідомляв УНН, кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі за добу зросла більш ніж на 259 тис., перевищивши 13,8 млн.