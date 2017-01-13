У США після інавгурації Д.Трампа з’явиться новий посол Мексики
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Одразу після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, нинішнього посла Мексики у штатах Карлоса Сада замінить новий – Геронімо Гутьєррес, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, Г.Гутьєррес стане новим послом Мексики у США, а К.Сада займе посаду заступника міністра з північноамериканських відносин.
Це станеться одразу після інавгурації Д.Трампа 23 січня.
Г.Гутьєррес наразі працює в даний час працює в Банку розвитку, який був створений в рамках торгових угод NAFTA, які, до речі, Д.Трамп планує розірвати.
Також Г.Гутьєрес протягом двох останніх десятиліть займав найвищі посади в міністерства іноземних, економічних й внутрішніх справ.
Як повідомляв УНН, президент Мексики відмовився платити за стіну на кордоні з США.